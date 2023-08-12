Kızılcık Şerbeti'nin Doğa'sı Sıla Türkoğlu makyajsız pozlarıyla mest etti! "Her halin ayrı güzel" Kızılcık Şerbeti dizisinde Doğa karakteriyle gönüllerde taht kuran Sıla Türkoğlu, doğal güzelliğini konuşturdu. Makyajsız pozlarını sosyal medya hesabından paylaşan genç oyuncu, kısa sürede ilgi odağı oldu.

Show TV ekranlarının fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti'nde Doğa karakteriyle gösterdiği oyunculuk performansı büyük beğeni topladı.

24 yaşındaki Sıla Türkoğlu, Emanet, Yemin, Ağlama Anne gibi birden fazla dizide rol aldı. Oyunculuk kariyerine ise 2018 yılında Ağlama Anne dizisiyle başladı.

Konuk oyuncu olarak başladığı bu serüvene başrol olarak devam eden başarılı oyuncu sosyal medya hesabını aktif kullanıyor.

Yaklaşık 1,5 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram üzerinden pozlarını paylaşmayı ihmal etmiyor.

Makyajsız pozları beğeni rekoru kırdı!

Son dönemlerde oyuncu Alp Navruz ile yaşadığı aşkla gündeme gelen Sıla Türkoğlu, sosyal medya hesabından makyajsız pozlarını yayınladı.

Ünlü oyuncunun duru güzelliği dikkat çekerken, sosyal medya kullanıcılarından binlerce beğeni ve yorum geldi.

Sosyal medya kullanıcılarından, "Bir içim su gibisin", "Gözlerin yine ışık saçıyor", "Çok güzelsin" gibi yorumlar geldi.