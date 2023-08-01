Kızılcık Şerbeti'nin Doğa'sı Sıla Türkoğlu'nun kazancı ortaya çıktı! Duyan şaşkınlığını gizleyemedi Sıla Türkoğlu'nun kazandığı bölüm başı ücret belli oldu. İşte ünlü oyuncunun aylık kazancı..

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Kızılcık Şerbeti dizisinde canlandırdığı 'Doğa' karakteriyle dikkatleri üzerine çeken oyuncu Sıla Türkoğlu'nunu bölüm başı ne kadar kazandığı ortaya çıktı.

Sık sık gündem olan Kızılcık Şerbeti dizisi reytinglerde üst sıralarda yer alıyor.

Sosyal medyada yer alan iddialara göre Sıla Türkoğlu'nun diziden bölüm başı ne kadar kazandığı belli oldu.

Gerek özel hayatı gerekse güzelliği ile adından sıkça söz ettiren Sıla Türkoğlu'nun Kızılcık Şerbeti dizisinden bölüm başı aldığı ücreti duyan şaşkınlığını gizleyemedi.

Aldığı ücret belli oldu

Sosyal medyada yer alan iddiaya göre oyuncu Sıla Türkoğlu, Kızılcık Şerbeti dizisinden bölüm başı 100 bin TL kazanıyor. Sıla Türkoğlu'nun aylık kazancının 400 bin TL olduğu iddia edildi.