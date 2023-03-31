Kızılcık Şerbeti’nin Doğa’sı yeni imajıyla bambaşka biri oldu! İşte Sıla Türkoğlu'nun inanılmaz değişimi... Oyunculuğuyla ve güzelliğiyle son dönemlerde dikkat çeken Sıla Türkoğlu, Kızılcık Şerbeti dizisinde Doğa karakteriyle büyük çıkış yakaladı. Sosyal medya hesabını aktif kullanan güzel oyuncu, imaj değişikliğine gitti. Sıla Türkoğlu'nun yeni imajı çok beğenildi. İşte Sıla Türkoğlu'nun yeni saçları...

Güzel oyuncu Sıla Türkoğlu, son dönemlerde reyting rekorları kıran Kızılcık Şerbeti dizisinde Doğa karakteriyle adından söz ettiriyor. Emanet ve Yemin gibi dizilerde de rol alan ve oyunculuğuyla dikkat çeken Sıla Türkoğlu, güzelliğiyle herkesi kendine hayran bırakıyor. Henüz 23 yaşında büyük başarılara imza atan güzel oyuncu, sosyal medya hesabını aktif kullanan isimler arasında. Kızılcık Şerbeti dizisinde Fatih karakterine hayat veren Doğukan Güngör ile yaşadığı aşkla gündeme gelmişti. Sosyal medya hesabından da sık sık karelerini paylaşan güzel oyuncu bu kez imaj değişikliğiyle adından söz ettirdi. ‘Sürpriz sonlu’ diye paylaştığı Instagram gönderisinde yeni imajını ekleyen güzel oyuncuya iltifat yağıyor. İşte Sıla Türkoğlu’nun yeni imajı… Saçları çok beğenildi Oyunculuğuyla ve güzelliğiyle hafızalara kazınan Sıla Türkoğlu, sosyal medya hesabından kahküllü saçlarıyla paylaşım yaptı. Ünlü oyuncunun kahküllü haliyle takipçilerinin beğenisini topladı. Türkoğlu'nun yeni imajına beğeni ve yorum yağdı.