Show TV'nin iddialı dizisi Kızılcık Şerbeti, konusu ve oyuncu kadrosuyla gündemden düşmüyor.
Kızılcık Şerbeti dizisinde başrol alan Türkoğlu, Doğa karakterine hayat veriyor.
25 yaşındaki Sıla Türkoğlu, oyunculuğunun yanı sıra sosyal medyada da adından söz ettiriyor.
Instagram'ı aktif kullanan Sıla Türkoğlu, son kareleriyle takipçilerini büyüledi.
Ayna pozu
Dizi setinden karnı burnunda poz veren güzel oyuncu, o kareleri Instagram hesabından yayınladı.
Rol gereği hamile olan Sıla Türkoğlu, doğal güzelliğiyle nefes kesti.
Takipçileri ise "doğur artık bekliyoruz" yorumunda bulundu.