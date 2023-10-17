Kızılcık Şerbeti'nin Fatih'i Doğukan Güngör bakın nereliymiş! İşte Doğukan Güngör'ün memleketi.. Ünlü oyuncu Doğukan Güngör'ün memleketini duyanlar şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte 27 yaşındaki genç oyuncunun memleketi..

ensonhaber.com

Show TV'nin Cuma akşamlarına damga vuran dizisi Kızılcık Şerbeti'nin Fatih'i Doğukan Güngör son dönemin en çok konuşulan isimleri arasında bulunuyor.

27 yaşında olan genç oyuncu Kızılcık Şerbeti dizisinde gösterdiği performans ile dikkatleri üzerine çekti.

Doğukan Güngör, Beykent Üniversitesi Oyunculuk bölümünde okurken, okulun tiyatro kulübünde oyunculuk yapmaya başladı.

İlk olarak Meryem isimli dizide rol alarak profesyonel oyunculuğa adım atan Doğukan Güngör daha sonra Zümrüdüanka dizisinde Hamit karakterini canlandırdı.

Çeşitli dizi ve filmlerde rol alan Doğukan Güngör şimdilerde Kızılcık Şerbeti Dizisinde Fatih karakterine hayat vermektedir.

Her bölümü ile sosyal medyanın gündeminde yer alan Kızılcık Şerbeti oyuncularu hakkında aramalarda hız kazanıyor.

Sıla Türkoğlu ile başrolde yer alan Doğukan Güngör'ün memleketi merak edilmeye başladı.

Başarılı oyuncunun nereli olduğu birçok sosyal medya kullanıcısı tarafından araştırılmaya başladı.

Doğukan Güngör 1 Temmuz 1996 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. 27 yaşındaki başarılı oyuncu son dönemin en çok konuşulan isimleri arasında yer alıyor.

Doğukan Güngör'ün oynadığı diziler

2022-2023 Kızılcık Şerbeti

2020 - Zümrüdüanka

2018 - Meryem

Doğukan Güngör'ün rol aldığı filmler

2021 - Her Şeye Rağmen

2021 - Dilber Ay Küçük Dev Kadın

Doğukan Güngör'ün oynadığı oyunlar

- Othello

- Umut

- Bizim Köyün Adeti

- Hiç Kimsenin Öyküsü