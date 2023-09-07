Kızılcık Şerbeti'nin Fatih'i Doğukan Güngör'ün kazancı şaşkınlık yarattı Doğukan Güngör'ün kazandığı bölüm başı ücret belli oldu. İşte ünlü oyuncunun aylık kazancı..

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Kızılcık Şerbeti dizisinde canlandırdığı 'Fatih' karakteriyle dikkatleri üzerine çeken oyuncu Doğukan Güngör'ün bölüm başı ne kadar kazandığı ortaya çıktı.

Sık sık gündem olan Kızılcık Şerbeti dizisi reytinglerde üst sıralarda yer almayı başarıyor.

Sosyal medyada yer alan iddialara göre Doğukan Güngör'ün diziden bölüm başı ne kadar kazandığı belli oldu.

Ünlü oyuncunun Kızılcık Şerbeti dizisinden bölüm başı aldığı ücreti duyan şaşkınlık yaşadı.

Aldığı ücret belli oldu

Sosyal medyada yer alan iddiaya göre oyuncu Doğukan Güngör, Kızılcık Şerbeti dizisinden bölüm başı 50 bin TL kazanıyor. Doğukan Güngör'ün aylık kazancının 200 bin TL olduğu iddia edildi.

Doğukan Güngör'ün dizideki rol arkadaşı Sıla Türkoğlu'nun aylık kazancıda geçtiğimiz günlerde sosyal medyada gündem olmuştu.

Sıla Türkoğlu'nun bölüm başı 100 bin TL aldığı iddia edilmişti. Dizinin sıkı takipçileri Doğukan Güngör'ün aldığı ücreti duyunca şaşkınlık yaşadı.