Kızılcık Şerbeti'nin Fatih'i gerçekte de çapkın çıktı! Meğer Simge Sağın'la... Kızılcık Şerbeti dizisindeki Fatih karakteriyle dikkatleri çeken Doğukan Güngor, Simge Sağın itirafıyla herkesi şaşırttı.

Show TV'nin iddialı dizisi Kızılcık Şerbeti'nde Fatih karakterini canlandıran Doğukan Güngör, izleyicilerin merceğinde...

Dizide eşi Doğa'yı aldatmasıyla tepkilerin odağında olan Fatih'e gelen eleştiriler, Doğukan Güngör'e patlıyor.

Güngör, son bölümlerde kötü yorumlara maruz kalıyor.

Kızılcık Şerbeti'nin Fatih'i Doğukan Güngör, Hakan Gence'ye verdiği röportajda Simge Sağın'ı stalkladığını itiraf etti.

Ünlü oyuncunun itirafı, "Fatih gerçekte de çapkınmış" yorumlarını beraberinde getirdi.

Simge'yi stalklıyor

Doğukan Güngör'ün, "En son kimi stalk'ladın?" sorusuna cevabı "Simge Sağın" oldu.

Güngör'ün bu sözlerinden sonra Sağın'la takipleşmesi gözlerden kaçmadı.

Bazı sosyal medya kullanıcıları, "Yeni bir aşk mı doğuyor" yorumunu yaptı.

Bu sırada bir foto haber altında da ikilinin yazışması dikkat çekti.