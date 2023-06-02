Cuma günlerinde damga vuran Kızılcık Şerbeti, sezon finaline yaklaşıyor.
Evrim Alasya, Barış Kılıç, Doğukan Güngör, Sıla Türkoğlu gibi isimlerin rol aldığı dizide, dikkat çeken isimlerden birisi Feyza Civelek oldu.
Kızılcık Şerbeti dizisinde Nilay karakterini canlandıran Feyza Civelek, performansıyla izleyicileri güldürerek beğeni topluyor.
Feyza Civelek'i merceğine alan izleyiciler, sosyal medyadaki halleri karşısına kalakaldı.
İşte gerçek Nilay
Acemi Cadı, Adını Feriha Koydum, Güllerin Savaşı gibi yapımlarda boy gösteren Feyza Civelek, Instagram'daki kareleriyle büyüledi.
Kızılcık Şerbeti'nde türbanlı görmeye alışık olan izleyiciler, Civelek'in makyajlı ve dekolteli pozlarına beğeni yağdırdı.
İşte Feyze Civelek'in gerçek hali...