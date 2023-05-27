Kızılcık Şerbeti'nde tansiyon yükseliyor...
Cuma akşamlarının ilgiyle izlenen dizisi Kızılcık Şerbeti, yeni bölümüyle ekranlara geldi.
Başrollerinde Evrim Alasya, Barış Kılıç, Müjde Uzman ve Sıla Türkoğlu'nun yer aldığı Kızılcık Şerbeti, yeni bölümünde Fatih'in Doğa'yı aldatmaya devam ettiği görüldü.
Fatih, soluğu yine galerici kadın Aylin'in yanında aldı.
Seyircileri sinir krizine sokan sahnelerin akabinde Aylin'i canlandıran Hamide Akkuş merak konusu oldu.
Pozları beğeni topladı
Hamide Akkuş, Kızılcık Şerbeti ile ilk oyunculuk deneyimini yaşıyor.
Aynı zamanda modellik yapan Akkuş, aktif bir sosyal medya kullanıcısı.
Instagram hesabındaki kareleriyle görenlerden hem beğeni hem eleştiri toplayan Kızılcık Şerbeti'nin Aylin'i Hamide Akkuş, iddialı pozlarıyla dikkat çekti.
Kızılcık Şerbeti izleyicileri "Fatih'in peşini bırak", "Evlerden ırak", "Fatih çok haklı", "Taş bebek" yorumları yaptı.