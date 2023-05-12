Kızılcık Şerbeti'nin galerici Aylin'i pozlarıyla olay oldu!

Cuma akşamlarının ilgiyle izlenen dizisi Kızılcık Şerbeti, yeni bölümüyle ekranda olacak.

Başrollerinde Evrim Alasya, Barış Kılıç, Müjde Uzman ve Sıla Türkoğlu'nun yer aldığı Kızılcık Şerbeti, yeni bölümünde Fatih'in Doğa'yı aldatmasıyla damga vuracak.

Diziye Aylin karakteriyle dahil olan ve Fatih'i baştan çıkaran galerici kadını, Hamide Akkuş canlandırıyor.

Kızılcık Şerbeti'nin galerici Aylin'i pozlarıyla nefes kesti!

Oyunculuk sektörüne ilk adımını atan Akkuş, bir yandan da modellik yapıyor.

Cesur çıktı

Hayat verdiği Aylin karakteriyle izleyicilerin tepkilerini çeken Hamide Akkuş, sosyal medyada da oldukça aktif bir isim.

Kızılcık Şerbeti'nde Fatih'i baştan çıkaran Aylin pozlarıyla nefes kesti!

Instagram hesabındaki kareleriyle görenlerden hem beğeni hem eleştiri toplayan Kızılcık Şerbeti'nin Aylin'i Hamide Akkuş, cesur pozlara imza atıyor.

Kızılcık Şerbeti'nin galerici Aylin'i pozlarıyla nefes kesti!

Kızılcık Şerbeti izleyicileri "Fatih'in peşini bırak" yorumları yaparken, güzelliğini ortaya koyan karelere ise "Dünya güzeli", "Doğa'yı sollar", "Bu ne güzellik" gibi yorumlar geliyor.

Kızılcık Şerbeti'nin galerici Aylin'i pozlarıyla nefes kesti!
Kızılcık Şerbeti'nin galerici Aylin'i pozlarıyla nefes kesti!
Kızılcık Şerbeti'nin galerici Aylin'i pozlarıyla nefes kesti!