Kızılcık Şerbeti'nin galerici Aylin'i pozlarıyla olay oldu! "Fatih'i baştan çıkarma kombini" Kızılcık Şerbeti dizisine Aylin karakteriyle dahil olan Hamide Akkuş, sosyal medyada beğeni toplarken bir yandan da rolü nedeniyle eleştiriliyor. Instagram pozlarıyla dikkat çeken Akkuş, güzelliğini ortaya koyuyor.

Cuma akşamlarının ilgiyle izlenen dizisi Kızılcık Şerbeti, yeni bölümüyle ekranda olacak. Başrollerinde Evrim Alasya, Barış Kılıç, Müjde Uzman ve Sıla Türkoğlu'nun yer aldığı Kızılcık Şerbeti, yeni bölümünde Fatih'in Doğa'yı aldatmasıyla damga vuracak. Diziye Aylin karakteriyle dahil olan ve Fatih'i baştan çıkaran galerici kadını, Hamide Akkuş canlandırıyor. Oyunculuk sektörüne ilk adımını atan Akkuş, bir yandan da modellik yapıyor. Cesur çıktı Hayat verdiği Aylin karakteriyle izleyicilerin tepkilerini çeken Hamide Akkuş, sosyal medyada da oldukça aktif bir isim. Instagram hesabındaki kareleriyle görenlerden hem beğeni hem eleştiri toplayan Kızılcık Şerbeti'nin Aylin'i Hamide Akkuş, cesur pozlara imza atıyor. Kızılcık Şerbeti izleyicileri "Fatih'in peşini bırak" yorumları yaparken, güzelliğini ortaya koyan karelere ise "Dünya güzeli", "Doğa'yı sollar", "Bu ne güzellik" gibi yorumlar geliyor.