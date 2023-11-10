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Show TV'nin iddialı dizisi Kızılcık Şerbeti, her bölümüyle gündeme damga vuruyor.
Başrollerinde Evrim Alasya, Barış Kılıç, Müjde Uzman ve Sıla Türkoğlu'nun yer aldığı Kızılcık Şerbeti, iki uç noktadaki ailenin arasında kalan bir aşk hikayesini konu ediniyor.
Dizide evin babası Abdullah Ünal, karakteri ve tavrıyla dikkat çekiyor.
Muhafazakar bir aile babası olan Abdullah Bey'e usta oyuncu Settar Tanrıöğen hayat veriyor.
Delikanlı Apo
Bir Demet Tiyatro'da "Saldıray Abi" tiplemesiyle ünlenen Settar Tanrıöğen, Eşkıya, İkinci Bahar, Ödünç Hayat, Baba Candır, Babam Sağolsun gibi yapımlarda rol aldı.
61 yaşındaki ünlü oyuncunun gençlik kareleri ise görenleri şaşırttı.
Apo'nun gençliğini görenler, "Alev olsa kaçırmaz" yorumunda bulundu.