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Kızılcık Şerbeti'nin Görkem'i cesur pozlarıyla Instagram'ı inletti! "Ömer sana tapacak"

Kızılcık Şerbeti'nin Görkem'i cesur pozlarıyla Instagram'ı inletti! "Ömer sana tapacak" Kızılcık Şerbeti'nin yeni karakteri Görkem'i canlandıran Özge Özacar, paylaştığı her bir karesiyle görenleri büyüledi. Özacar'ın iddialı kombinleri, fiziği ve güzelliği sosyal medyaya damgasını vurdu.