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Tatlı Küçük Yalancılar dizisi ile adım atan Özge Özacar; Lise Devriyesi, Meryem, Baba, Hayaller ve Hayatlar gibi yapımlarda rol aldı.
Asıl yıldınızı "Bursa Bülbülü" filmiyle parlatan Özacar, yeni projesiyle gündemde.
Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti'ne transfer olan ünlü oyuncu, Ömer'in yeni aşkı Görkem'i canlandırıyor.
İzleyicileri mest eden Özge Özacar, sosyal medyanın da nabzını tutuyor.
Özge Özacar güzelliği
1995 doğumlu Özge Özacar, Instagram'daki kareleriyle fiziğini ve güzelliğini ortaya koyuyor.
Dekolteli kareleri cezbeden Özacar, 1 milyona yakın takipçisini mest etmeyi başarıyor.
Kızılcık Şerbeti'nin Görkem'i Özge Özacar'ın pozlarına bakanlar, gözlerini almakta zorlanıyor.
İşte paylaşımlarından bazıları..