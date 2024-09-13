Kızılcık Şerbeti'nin Heves'i Şebnem Dönmez'den cesur pozlar! "Resmen Tanrıça" Kızılcık Şerbeti dizisine yeni dahil olan oyuncu Şebnem Dönmez'i mercek altına alan izleyiciler, son paylaşımı karşısında hayran kaldı. İşte ünlü oyuncunun cesur pozları!

Yağmur Dinç

Show TV'nin iddialı dizisi Kızılcık Şerbeti, bu akşam 3. sezonu ile ekranlarda.

Cuma akşamlarına damga vuran dizi, kadrosuna yeni isimler dahil etti.

Kızılcık Şerbeti dizisinde Heves karakterini canlandıran oyuncu ise Şebnem Dönmez oldu.

Giray'ın üvey annesi Heves'e hayat veren Dönmez, izleyicilerin gündemine geldi.

CESUR HEVES

50 yaşındaki ünlü oyuncuya dair bilgileri araştıranlar, sosyal medya hesabına da göz attı.

Şebnem Dönmez'in cesur pozları, Instagram'da beğeni topladı.

Yaşına rağmen fit görüntüsü ve güzelliği ile dikkat çeken Dönmez'e binlerce yorum geldi.

İşte o kareler...