Yağmur Dinç
Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti, yeni sezonda yeni isimleri kadrosuna dahil ediyor.
Diziye son olarak "Işıl" karakteri katıldı.
Sandık Kokusu'ndan ayrılan Ece İrtem'in hayat verdiği Işıl, Arslan'ların eski bir dostu ancak yolu Ünal'lar ile kesişiyor.
IŞIL IŞIL
Alev'i anımsatan Işıl, enerjisi ile dikkat çekerken; Ece İrtem de beğeniliyor.
Sosyal medyayı aktif kullanan İrtem, cesur pozlarıyla dikkat çekti.
Ünlü oyuncunun dekolteli karelerinin yanı sıra göğsündeki dövme görenleri şaşırttı.
İşte o pozlar...