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Kızılcık Şerbeti'nin Işıl'ı Ece İrtem'den cesur pozlar! "O dövme gerçek mi"

Kızılcık Şerbeti'nin Işıl'ı Ece İrtem'den cesur pozlar! "O dövme gerçek mi" Kızılcık Şerbeti kadrosunda "Işıl karakteriyle dahil olan Ece İrtem, göğüs dekoltesindeki dövme ile dikkatleri çekti.