Kızılcık Şerbeti'nin Leman'ını gören tanıyamadı! Cesur kareleri dumur etti! "Sen ayrı bir olaysın" Kızılcık Şerbeti dizisinde Leman karakteriyle adından söz ettiren oyuncu Sevim Erdoğan'ı Instagram'da görenler tanımakta zorlandı. Erdoğan'ın cesur pozları, izleyicileri şaşırttı.

ensonhaber.com Show TV'nin iddialı dizisi Kızılcık Şerbeti, yeni sezona bomba gibi bir giriş yaptı. Doğa ile Fatih'in arasındaki gerilim artarken Ömer'in sağlık durumundan kötü haber geldi. İplerin kopmaya yaklaştığı dizide tüm karakterler seyircilerin ilgi odağı oldu. Kızılcık Şerbeti'nin dikkat çeken karakterlerinden birisi de Leman. Ömer'in eski eşi ve Kayhan'ın yeni eşi Leman'a oyuncu Sevim Erdoğan hayat veriyor. 1986 doğumlu Sevim Erdoğan, ilk olarak El Değmemiş Aşk ve Urfalıyam Ezelden yapımlarda adından söz ettirdi. Sosyal medyada Leman Şimdilerde Kızılcık Şerbeti ile iyice tanınan Erdoğan, dizide tesettürlü olarak izleyici karşısına çıkıyor. Sevim Erdoğan'ın sosyal medya hesabına bakanlar ise şaşıp kalıyor. Cesur pozlarıyla görenleri şoke eden Erdoğan, güzelliğiyle de beğeni topluyor. Kızılcık Şerbeti Leman'ın dekolteli hallerini gören, like atmadan geçemiyor.

Google News

Abone Ol