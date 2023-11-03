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Kızılcık Şerbeti'nin masum Mihri'si incecik beliyle mest etti! "Bu fizik şaka mı"

Kızılcık Şerbeti'nin masum Mihri'si incecik beliyle mest etti! "Bu fizik şaka mı" Dizide tesettürlü bir karakter canlandıran Gizem Yanık'ın pozları izleyicileri şaşırttı. Yanık'ın güzelliği, beğeni topladı.