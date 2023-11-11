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Kızılcık Şerbeti’nin Mihri’si bacak dekoltesiyle nefes kesti! "İbrahim buna dayanamaz"

Kızılcık Şerbeti’nin Mihri’si bacak dekoltesiyle nefes kesti! "İbrahim buna dayanamaz" Kızılcık Şerbeti dizisinde Mihri karakterine hayat veren Gizem Yanık, sosyal medyada bambaşka biri. Genç oyuncunun cesur pozları takipçilerini mest ediyor. Bu kez dekolteli elbisesiyle verdiği pozları yayınladı, beğeni butonu çöktü.