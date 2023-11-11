Show TV ekranlarında izleyici ile buluşan Kızılcık Şerbeti dizisi, yeni sezonuyla büyük yükselişe geçti.
Yeni bölümleriyle izleyicileri büyülemeye devam ederken, dizinin yeni karakterleri de dikkat çekiyor.
Bu karakterlerden biri olan Mihri'yi canlandıran Gizem Yanık oldu. Ancak Gizem Yanık'ın yetenekleri sadece oyunculuğuyla sınırlı değil.
Genç oyuncu, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı etkileyici paylaşımlarla da adından söz ettiriyor.
Dizide tesettürlü tarzıyla dikkat çeken Gizem Yanık’ın sosyal medyada paylaştığı cesur pozları gündeme geldi.
Bacak dekoltesi mest etti!
Sosyal medya hesabını aktif kullanan genç oyuncunun, kasığına kadar uzanan yırtmaçlı elbisesiyle verdiği poz takipçilerinden tam not aldı.
Yalı Çapkını dizisinde de kısa bir süre rol alan Gizem Yanık'ın cesur pozlarına binlerce beğeni geldi.
Genç oyuncunun kusursuz fiziği de takipçilerinin gözünden kaçmadı.
Duru güzelliğiyle dikkat çeken Gizem Yanık, sosyal medyada dikkat çeken paylaşımlar yapmaya devam ediyor.