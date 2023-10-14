Kızılcık Şerbeti'nin Mihri'sini gerçekte gören tanıyamadı! İncecik belini açıkta bıraktı Kızılcık Şerbeti dizisinde rol alan oyuncu Gizem Yanık'ın kareleri, görenleri mest etti.

ensonhaber.com

2. sezonu heyecanla devam eden Kızılcık Şerbeti, cuma akşamlarına damga vuruyor.

Yeni sezonda diziye dahil olan Mihri karakteri, son bölümlerde oldukça dikkat çekiyor.

Kızılcık Şerbeti dizisinde Mihri'ye Gizem Yanık hayat veriyor.

Ertuğrul Bey'in kızı Mihri, Nursema'nın eski eşi İbrahim ile sözlü ve evlenmek üzere...

Mihri'yi oynayan Gizem Yanık, diziye Yalı Çapkını'ndan transfer oldu. Muhafazakar bir karakteri canlandıran Yanık, ekran dışındaki kareleriyle beğeni topladı.

İşte gerçek hali

27 Şubat 2000 doğumlu olan Gizem Yanık, aslen Ankaralı.

Uzun yıllar Ankara’da yaşamını sürdüren oyuncu, eğitimi sebebiyle İstanbul’a gelmiş ve buraya tamamen yerleşmiştir.

Ünlü isim, İstanbul Okan Üniversitesi Konservatuvarı Tiyatro bölümünden %100 bursla mezun olmuştur.

Aynı zamanda Maltepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi tiyatro bölümünde de tam burslu olarak eğitim almıştır.

Duru güzelliğiyle izleyicileri mest eden Gizem Yanık'tan iddialı pozlar...