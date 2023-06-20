Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek’ten tepki çeken sözler! "Kadın erkeğine yetebilmeli" Oyuncu Feyza Civelek, aldatma konusunda dikkat çeken açıklamalara imza attı. Civelek'in sözleri, tepki çekti.

Kızılcık Şerbeti dizisinin fettan gelini Nilay'a hayat veren Feyza Civelek, açıklamalarıyla gündemde.

Defne Samyeli'nin Youtube kanalına konuk olan Feyza Civelek, sözleriyle dikkat çekti.

Civelek, yeni sezonda neler olacağını, yükselen kariyeri, özel hayatı ve çok daha fazlasını Defne Samyeli'ye anlattı.

Aldatma konusundaki düşünceleriyle tepkilerin odağına oturan oyuncu, magazin gündemine bomba gibi düştü.

"İş kadında bitiyor"

Feyza Civelek, Defne Samyeli'nin "aldatma" sorusuna verdiği yanıtla şoke etti.

Civelek, “İş kadında bitiyor. Aldatmaması için kadın erkeğine her şekilde yetebilmeli. Ben de erkeğime yetecek bir kadın olduğumu düşünüyorum.” ifadelerini kullandı.

Sosyal medyada gündem olan sözler, kullanıcılar tarafından eleştirildi.