Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı hastalığını açıkladı! Bakın neden peruk takıyormuş... Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek, Katarsis programına konuk olarak katıldı. Ünlü oyuncu programda yaptığı bazı itiraflarla herkesi şaşırttı.

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Show TV ekranlarında yayınlanan Kızılcık Şerbeti, ikinci sezonuyla da dikkati çekmeyi başardı.

Herkesi ekran başına kilitleyen dizide Nilay karakterini canlandıran Feyza Civelek ise tanınırlığını artırdı.

Adını Feriha Koydum dizisinden sonra ekranlara bomba gibi dönen Civelek, tesettürlü bir karakteri canlandırıyor.

Bu karakteri dahil olmak üzere kendisi hakkında çarpıcı açıklamalar yapan Civelek, katıldığı Katarsis programına damga vurdu.

Hastalığını açıkladı

Hastalığını anlatan Civelek köpeğini kaybettikten sonra yaşadıklarından bahsederek,

"Köpeğim vardı, vefat etti. Ben köpeğime çok düşkündüm, 11 yıl benimle yaşadı. Evladım gibiydi. Köpeğimi kaybettim ve sırtıma dövmesini yaptırdım. Onu kaybettikten sonra sedef hastası oldum. Üzüntüden sıkıntıdan saç kıran oldum. Bir sürü sıkıntı yaşadım ve bu biraz benim dönüm noktam oldu." dedi.

"Hayatımda ilk kez en değer verdiğim şeylerden birini kaybettim çünkü. O süreci zor yaşadım, zor atlattım ama hayat bir şekilde devam ediyor. 3-4 ay önce de dedemi kaybettim. Yaşadığım her kayp hem bana bir ders oluyor hem de benden bir şeyler götürüyor." ifadelerini kullandı.

Feyza Civelek hakkında

1995 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Civelek, ilk olarak Acemi Cadı dizisinde oynadı. Akabinde Kavak Yellerinde küçük bir rol alan Feyza Civelek, Adını Feriha Koydum dizisi ile adından söz ettirdi.

2016 yılından itibaren birçok dizide rol alan Feyza Civelek, 2018’de Bir Umut Yeter adlı dizide Damla Akar, 2020’de rol aldığı Sol Yanım dizisinde Nazlım karakterini canlandırdı. Şimdilerde ise Kızılcık Şerbeti'nde boy gösteriyor.