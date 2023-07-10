Kızılcık Şerbeti'nin Nursema'sı açıldıkça açıldı! Gören tanıyamadı..."Pink görmesin" Kızılcık Şerbeti dizisinde Nursema rolüne hayat veren Ceren Karakoç'un tatil karelerine dizi göndermeli yorumlar geldi.

1984 doğumlu oyuncu Ceren Karakoç; İçimizden Biri, Akıncı, Maria ile Mustafa, Beni Affet gibi projelerde yer aldı.

Meslektaşı Osman Karakoç ile 2013 yılında hayatını birleştiren güzel isim, Kızılcık Şerbeti dizisi ile adını yükseltti.

Canlandırdığı Nursema karakteri sayesinde hem oyunculuğu hem de güzelliği ile dikkatleri üzerine çeken Ceren Karakoç'un sosyal medya pozları ise gündem oldu.

Nursema tatilde

Dizide tesettürlü bir karakteri oynayan Ceren Karakoç'un yaz pozları dikkat çekti.

Takipçileri, "Umut seni değiştirdi", "Pink (Pembe) görmesin", "İyice güzelleştin" yorumlarında bulundu.

İşte Kızılcık Şerbeti'nin Nursema'sından yeni pozlar...