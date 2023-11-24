Kızılcık Şerbeti'nin Nursema'sı bacak dekoltesiyle kasıp kavurdu! "Pinko kızacak" Show TV'de reyting rekorları kıran Kızılcık Şerbeti dizisinde Nursema karakterine hayat veren Ceren Yalazoğlu Karakoç, sosyal medya pozlarıyla büyülüyor. Ünlü oyuncunun mini elbisesiyle verdiği pozları ortalığı alev alev yaktı.

ensonhaber.com

Bir döneme damga vuran günlük dizilerden Beni Affet’te Kader karakteriyle adını milyonlara duyuran Ceren Yalazoğlu Karakoç gündeme oturdu.

Şimdilerde fenomen dizi Kızılcık Şerbeti’nde Nursema karakteriyle izleyici karşısına çıkıyor.

39 yaşındaki ünlü oyuncu, hem oyunculuk performansı hem de doğal güzelliğiyle adeta izleyicileri ekran başına kilitliyor.

Sosyal medya hesabını aktif kullanan Ceren Karakoç, iddialı pozlarına bir yenisini daha ekledi.

Bacak dekoltesiyle mest etti

Mini elbisesiyle objektiflerin karşısına geçen ünlü oyuncu, verdiği cesur pozları takipçilerinin beğenisine sundu.

Ceren Yalazoğlu Karakoç'un cesur pozları adeta sosyal medyayı salladı. Ünlü oyuncunun takipçileri verdiği pozlara akın etti.