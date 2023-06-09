Kızılcık Şerbeti'nin Nursema'sı Ceren Karakoç'un ilk dizisine bakın! Meğer 9 yıl boyunca... Yıllardır beklediği çıkışı Kızılcık Şerbeti dizisindeki Nursema karakteriyle yakalayan Ceren Karakoç'un rol aldığı ilk yapım ortaya çıktı.

Show TV’nin rekortmen dizisi Kızılcık Şerbeti her bir karakteri ile dikkat çeker oldu.

Popülerliğini sonradan yakalayan dizi Nursema karakterini canlandıran Ceren Karakoç’un da yıldızını parlattı

1984 yılında Çanakkale’de dünyaya gelen Ceren Yalazoğlu Karakoç, eğitimini 18 Mart Üniversitesi nde tamamladı.

Memur bir annenin kızı olan karakoç çocukluğundan itibaren sanata oldukça ilgiliydi.

2019 yılında İstanbul’a gelen ve kariyerine burada devam eden ceren Karakoç’un rol aldığı ilk dizi ortaya çıktı.

Beni Affet'in Kader'i

Ceren karakoç Ankara’da çekilen Beni Affet dizisinde dokuz sezon boyunca Kader karakteri ile yer aldı.

Günlük dizinin akabinde María ile Mustafa’da rol alan karakoç akıncı ve içimizden biri Yapımlarında da oynadı.

O ünlü oyuncu asıl çıkışını 39 yaşında dolandı Kızılcık Şerbetindeki Nursema karakteri ile yakaladı.

Nursema sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Ceren Karakoç katıldığı bir programda "yıllardır verdiğim emeğin karşılığını almaya başladım" dedi.