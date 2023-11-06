Kızılcık Şerbeti'nin Nursema'sı Instagram pozları ile büyülüyor! İşte dikkat çeken pozları Ünlü oyuncu Ceren Karakoç'un sosyal medya paylaşımları dikkat çekti. İşte, Kızılcık Şerbeti'nin Nursema'sı Ceren Karakoç'un bazı Instagram paylaşımları..

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Son dönemin en çok konuşulan dizileri arasında olan Kızılcık Şerbeti sık sık sosyal medyada gündeme oturuyor.

Kızılcık Şerbeti dizisinde rol alan oyuncuların hayatları dizinin takipçileri tarafından araştırılıyor.

Show TV'nin izlenme rekorları kıran dizisi Kızılcık Şerbeti'nde Nursema karakterini canlandıran Ceren Karakoç'un hayatı merak ediliyor.

39 yaşında olan Ceren Karakoç, Kızılcık Şerbeti dizisinde gösterdiği performans ile tüm dikkatleri üzerine çekti.

Ceren Karakoç oyunculuk kariyerine ilk kez 2011 yılında yayınlanan 'Beni Affet' isimli dizide rol alarak adım attı.

Başarılı oyuncu daha sonra farklı projelerde yer alarak oyunculuk kariyerine devam etti.

Ceren Karakoç son olarak Kızılcık Şerbeti isimli dizide canlandırdığı Nursema karakteri ile büyük bir üne kavuşma şansı yakaladı.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sahne ve Görüntü Sanatları Bölümü'nden mezun olan Ceren Karakoç son dönemin en popüler oyuncuları arasına girdi.

1984 yılında Ankara'da dünyaya gelen 39 yaşındaki Ceren Karakoç'un sosyal medya pozları dikkat çekti.

İşte Ceren Karakoç'un bazı Instagram pozları..