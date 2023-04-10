Kızılcık Şerbeti'nin Nursema'sı mini elbisesiyle poz verdi, ortalık yandı! "Nursema açılmış saçılmış" Kızılcık Şerbeti dizisinde Nursema'ya hayat veren Ceren Karakoç, güzelliğiyle bir kez daha gündem oldu. Başarılı isim, sosyal medya hesabından paylaştığı son kareyle yorum yağmuruna tutuldu.

Gold Film imzalı, ilk bölümü 28 Ekim 2022 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Hakan Kırvavaç'ın üstlendiği ve senaryosunu Melis Civelek'in kaleme aldığı Kızılcık Şerbeti, tüm hızıyla devam ediyor.

Reytingleri alt üst eden ve rakiplerine büyük fark atan dizi, konusuyla ilgi çekiyor.

Sosyal medya üzerinden gündeme getirilen Kızılcık Şerbeti'nin oyuncuları da en az proje kadar merak ve takip ediliyor.

Dizide Nursema karakterine hayat veren Ceren Karakoç, sosyal medyaya damga vuran oyuncularından oldu.

Nursema karakteri sayesinde tanınmaya başlayan Ceren Karakoç, canlandırdığı karakter ve oyunculuğuyla adından söz ettiriyor.

Karakoç'u sosyal medya ve diziden takip edenler ise son attığı kareyi görünce şaşkınlığını gizleyemedi.

Ceren Karakoç'un son karesi büyüledi

Kızılcık Şerbeti dizisinde her geçen gün daha güçlü bir kadın haline gelen Nursema karakterini canlandıran Ceren Yalazoğlu, sosyal medya paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

Sevilen oyuncunun siyah beyaz fotoğrafı 20 binin üzerinde beğeni ve 400'ün üzerinde yorum aldı.İşte Ceren Karakoç'un Muhsin Akgün tarafından çekilen ve binlerce beğeni toplayan fotoğrafı...