Kızılcık Şerbeti'nin Pembe'si 20'lik pozlarıyla Alev'i solladı! "Abdullah Bey şok" Kızılcık Şerbeti dizisinde Pembe karakterine hayat veren Sibel Taşçıoğlu'nun yıllar önceki pozlarını görenler, tanımakta zorlandı.

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Çiçek Taksi, Ekmek Teknesi, Pulsar, Medcezir, Muhteşem Yüzyıl, Bir Zamanlar Çukurova gibi dizilerde rol alan Sibel Taşçıoğlu, kariyerine devam ediyor.

Tiyatro sahnelerinde başladığı eğitimini beyazperdeye ve ekranlara taşıyan Taşçıoğu, oyunculuk yeteneğiyle beğeni topluyor.

47 yaşındaki Sibel Taşçıoğlu, şimdilerde Kızılcık Şerbeti dizisinin Pembe'si...

Abdullah'nın eşi, Mustafa, Nursema ve Fatih'in annesi, Doğa ve Nilay'ın kayınvalidesi olan Pembe Hanım'ı canlandıran ünlü oyuncu, her bölüme damga vuruyor.

Gençliğine bakın

Sibel Taşçıoğlu hakkındaki bilgilere göz atanlar, gençlik kareleri karşısında şoke oluyor.

20'li yaşlardan beri kamera önünde olan Taşçıoğlu'nun iddialı pozları, hem şaşırtıyor hem beğeni topluyor.

İşte o kareler...