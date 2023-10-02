Kızılcık Şerbeti'nin Pembe'si eski haliyle sosyal medyayı salladı! "Alev yanında hiç kalır" Kızılcık Şerbeti dizisinde hayat verdiği Pembe karakteri ile beğeni toplayan Sibel Taşçıoğlu’nun yıllar önceki görüntüleri sosyal medyada görenlerin aklını başından aldı.

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Gold Film imzalı, ilk bölümü 28 Ekim 2022 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Hakan Kırvavaç'ın üstlendiği, senaryosunu Melis Civelek'in kaleme aldığı, başrollerini Barış Kılıç, Evrim Alasya, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Müjde Uzman, Doğukan Güngör ve Settar Tanrıöğen'in paylaştığı Kızılcık Şerbeti, yeni sezonuyla başladı.

Geçtiğimiz sezon hem ekranda hem de sosyal medyada fırtınlar estiren dizide Pembe'ye hayat veren Sibel Taşçıoğlu ise oyunculuğuyla alkışları topluyor.

Bugüne kadar sayısız projede yer alan ve Bir Zamanlar Çukurova dizisi ile tanınırlığını artıran Taşçıoğlu, Pembe karakteriyle zirveye çıktı.

Bu karakter sayesinde herkesin gözdesi olan oyuncunun eski hali ise sosyal medyada görenleri dumur etti.

Sarışın halleri olay oldu

Fatih’in annesi Pembe’yi canlandıran Sibel Taşçıoğlu’nun yıllar önceki hali sosyal medyayı salladı. Şimdilerde 47 yaşında olan güzel oyuncunun eski hali ve sarışın halleri beğeni topladı.

Güzel oyuncunun eski haline “Alev yanında hiç kalır”, “Hala güzel kadın”, “Kadın yıllara meydan okumuş”, “Gerçekten çok güzelmiş”, “Hala çok güzel, çok tatlı” yorumları yapıldı.

Muhteşem Yüzyıl Kösem'de de oynayan Sibel Taşçıoğlu Bir Zamanlar Çukurova'da hayat verdiği Şermin karakteriyle de beğeni kazandı.