Kızılcık Şerbeti'nin Pembe'si gençlik karesiyle hayran bıraktı! "Bu sen olamazsın" Kızılcık Şerbeti dizisinde Pembe karakterine hayat veren Sibel Taşçıoğlu'nun yıllar önceki hali beğeni topladı.

Show TV'nin iddialı dizisi Kızılcık Şerbeti, her bölümüyle gündeme damga vuruyor.

Başrollerinde Evrim Alasya, Barış Kılıç, Müjde Uzman ve Sıla Türkoğlu'nun yer aldığı Kızılcık Şerbeti, iki uç noktadaki ailenin arasında kalan bir aşk hikayesini konu ediniyor.

Kızılcık Şerbeti dizisinde Abdullah'nın eşi, Mustafa, Nursema ve Fatih'in annesi, Doğa ve Nilay'ın kayınvalidesidir olan Pembe Hanım, muhafazakar tavırlarıyla dikkat çekiyor.

Kızılcık Şerbeti'nin Pembe'sine ise oyuncu Sibel Taşçıoğlu hayat veriyor.

Pembe'nin gençliği olay

Sibel Taşçıoğlu, gerçek hayatta dizideki karakterden farklılıklarıyla görenleri şaşırtıyor.

Öyle ki, gençlik yıllarına ait bir fotoğraf karesi görenleri şoke etti.

46 yaşındaki Sibel Taşçıoğlu'nun 20'li yaşlarındaki hali beğeni topladı.

Duru güzelliğiyle mest eden güzel oyuncu, izleyicilerden tam not aldı.