Kızılcık Şerbeti'nin Pembe'sini gerçekte gören tanıyamadı! "Kıvılcım'dan hallice" Kızılcık Şerbeti dizisinde Pembe karakterine hayat veren Sibel Taşçıoğlu, sosyal medyadaki kareleriyle beğeni topladı.

Show TV'nin iddialı dizisi Kızılcık Şerbeti, her bölümüyle gündeme damga vuruyor.

Başrollerinde Evrim Alasya, Barış Kılıç, Müjde Uzman ve Sıla Türkoğlu'nun yer aldığı Kızılcık Şerbeti, iki uç noktadaki ailenin arasında kalan bir aşk hikayesini konu ediniyor.

Dizideki muhafazakar-laik çatışması en dikkat çeken detaylardan birisi.

Kızılcık Şerbeti dizisinde Kıvılcım ile Pembe'nin fikir ayrılıkları her seferinde sosyal medyanın diline düşüyor.

Pembe, Abdullah'nın eşi, Mustafa, Nursema ve Fatih'in annesi, Doğa ve Nilay'ın kayınvalidesidir. Tesettürlü ve muhafazakardır.

Sosyal medyada çok ayrı

Pembe karakterini oynayan Sibel Taşçıoğlu beğeni toplarken, hakkında araştırma yapan seyirciler şoke oldu.

Instagram hesabındaki kareleriyle beğeni toplayan Taşçıoğlu, "gerçek hayatta çok başkaymış" dedirtti.

O kareleri görenler, diziye atıfta bulunarak beğeni ve yorum bıraktı.

İşte Kızılcık Şerbeti'nin Pembe'si...