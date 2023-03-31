Kızılcık Şerbeti'nin Pembe'sini gerçekte gören tanıyamadı!

Show TV'nin iddialı dizisi Kızılcık Şerbeti, her bölümüyle gündeme damga vuruyor.

Başrollerinde Evrim Alasya, Barış Kılıç, Müjde Uzman ve Sıla Türkoğlu'nun yer aldığı Kızılcık Şerbeti, iki uç noktadaki ailenin arasında kalan bir aşk hikayesini konu ediniyor.

Dizideki muhafazakar-laik çatışması en dikkat çeken detaylardan birisi.

Kızılcık Şerbeti dizisinde Kıvılcım ile Pembe'nin fikir ayrılıkları her seferinde sosyal medyanın diline düşüyor.

Pembe, Abdullah'nın eşi, Mustafa, Nursema ve Fatih'in annesi, Doğa ve Nilay'ın kayınvalidesidir. Tesettürlü ve muhafazakardır.

Kızılcık Şerbeti'nin Pembe'sini gerçekte gören tanıyamadı!

Sosyal medyada çok ayrı

Pembe karakterini oynayan Sibel Taşçıoğlu beğeni toplarken, hakkında araştırma yapan seyirciler şoke oldu.

Kızılcık Şerbeti'nin Pembe'sini gerçekte gören tanıyamadı!

Instagram hesabındaki kareleriyle beğeni toplayan Taşçıoğlu, "gerçek hayatta çok başkaymış" dedirtti.

Kızılcık Şerbeti'nin Pembe'sini gerçekte gören tanıyamadı!

O kareleri görenler, diziye atıfta bulunarak beğeni ve yorum bıraktı.

Kızılcık Şerbeti'nin Pembe'sini gerçekte gören tanıyamadı!

İşte Kızılcık Şerbeti'nin Pembe'si...

Kızılcık Şerbeti'nin Pembe'sini gerçekte gören tanıyamadı!