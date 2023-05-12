Kızılcık Şerbeti'nin Serdar'ı Yiğit Dikmen kimdir, kaç yaşında? Çimen'in yeni aşkı... Kızılcık Şerbeti dizisinde Çimen karakteriyle yolları kesişen Serdar'ı Yiğit Dikmen canlandırıyor. İzleyicilerin araştırma konusu olan Yiğit Dikmen, ekranlardan tanıdık bir isim. Peki, Kızılcık Şerbeti Serdar kimdir? İşte Yiğit Dikmen hakkında bilgiler...

Cuma günlerinin fenomen yapımı Kızılcık Şerbeti, kadrosuna yeni bir isim dahil etti.

"Serdar" karakteri ile izleyici karşısında çıkan isim, Yiğit Dikmen oldu.

Sönmez Sultan ve Mustafa’nın (Emrah Altıntoprak) ortak olduğu lokantanın müşterisi olan Serdar’ın yolu Çimen’le kesişti.

Serdar karakteri, merak konusu oldu.

Tarzı ve karizmasıyla dikkat çeken Serdar'ı oynayan Yiğit Dikmen hakkındaki bilgiler araştırılıyor.

Peki, Kızılcık Şerbeti'nin Serdar'ı kimdir? Yiğit Dikmen kimdir, kaç yaşında? İşte detaylar...

Yiğit Dikmen kimdir

Şehrin Melekleri, Hayat Mucizelere Gebe, Umuda Kelepçe Vurulmaz, Sen Çal Kapımı, Seversin ve Üç Kız Kardeş gibi dizilerde rol alan Yiğit Dikmen, şimdilerde Kızılcık Şerbeti ile adından söz ettiriyor.

1987 tarihinde dünyaya gelen Yiğit Dikmen, uzun süre amatör ligde futbol oynamıştır.

Oyuncu Yağızkan Dikmen'in kardeşi olan Yiğit Dikmen, aynı zamanda Türkiye’nin ilk Crossfit’cileri arasında yer almaktadır.

Yiğit Dikmen, Survivor 2014 sezonunun ''Gönüllüler'' takımında yarışmıştı. Yarışmadan sonra ünlenen isim, kariyerini oyunculuğa yönlendirdive bu alanda eğitimler aldı.