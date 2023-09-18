Kızılcık Şerbeti’nin sinsi gelini Nilay kumsala uzandı, pozlarına alevler yağdı "Aman Pembe görmesin" Show TV'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nde Nilay karakterine hayat veren Feyza Civelek, sosyal medya pozlarıyla gündemde! Ünlü oyuncu yırtmaçlı elbisesiyle kumsala uzandığı pozlarını yayınladı. Gören gözlerini alamadı.

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Show TV ekranlarında izleyiciyle buluşan "Kızılcık Şerbeti" dizisi, ilgi çekici hikayesi ve başarılı oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çekiyor.

Dizide sinsi gelin Nilay karakteriyle izleyicilerin hafızalarına kazınan Feyza Civelek ise sadece oyunculuğuyla değil aynı zamanda sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiriyor.

Ünlü oyuncu, aktif bir şekilde kullandığı sosyal medya platformlarında paylaştığı fotoğraflarla dikkat çekiyor.

Son günlerde adından sıkça söz ettiren Feyza Civelek’in son pozları takipçilerini büyüledi.

Cesur pozlarına alevler yağdı

28 yaşındaki ünlü oyuncunun yırtmaçlı bir elbiseyle kumsalda verdiği pozlar, hayranlarının büyük beğenisini topladı.

28 Nisan 1995 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Feyza Civelek, ilk olarak Adını Feriha Koydum dizisiyle adını milyonlara duyurmuştu.

Ardından Güllerin Savaşı, Bir umut Yeter, Sol Yanım gibi dizilerde de rol alan ünlü oyuncu, şimdilerde Kızılcık Şerbeti dizisinde Nilay karakterine hayat veriyor.

Son dönemin parlayan yıldızlarından biri olan Feyza Civelek, başarılı oyunculuk performansıyla ilerleyen günlerde de adından sıkça söz ettireceğe benziyor.