Kızılcık Şerbeti'nin sinsi gelini Nilay sosyal medyada açıldıkça açıldı..."Allah hidayet versin" Kızılcık Şerbeti dizisinde hayat verdiği Nilay karakteri ile dikkat çeken Feyza Civelek, sosyal medyadaki cesur pozlarıyla gündem oldu.

Evrim Alasya, Barış Kılıç ve Sıla Türkoğlu'un yer aldığı Kızılcık Şerbeti dizisi, ilgiyle takip ediliyor.

Konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Kızılcık Şerbeti, her bir karakteriyle izleyicilerin dikkatini çekiyor.

Dizide Mustafa'nın eşi, Pembe ve Abdullah'ın gelini, Doğa'nın eltisi olan Nilay karakteri, sinsi planları ve patavatsızlığıyla seyircilerin hafızasına kazındı.

Nilay karakterini canlandıran oyuncu Feyza Civelek, performansıyla dizide öne çıkanlardan oldu.

Sosyal medyada çok başka

Güllerin Savaşı dizisinin senaristi Melis Civelek'in kızı olan Feyza Civelek, ilk olarak Acemi Cadı dizisinde oynadı.

1995 doğumlu Feyza Civelek, Adını Feriha Koydum dizisi ile asıl çıkışını yakaladı.

Şimdilerde Kızılcık Şerbeti'nde rüzgarlar estiren Feyza Civelek, rol gereği tesettüre de girdi.

Sosyal medyayı aktif kullanan oyuncunun paylaşımlarını görenler, gözlerine inanamadı.

Diziden çok bağımsız bir hayat süren ve cesur pozlara imza atan Feyza Civelek, takipçilerini şoke etti.

Dekolteli ve iddialı pozları görenler hem beğendi hem de diziye gönderme yaptı.