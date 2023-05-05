Kızılcık Şerbeti'nin sinsi gelini Nilay'ın cesur pozlarını gören tanıyamadı! "Lady Gaga sandık" Kızılcık Şerbeti dizisinde Nilay karakterini canlandıran Feyza Civelek, Instagram'da beğeni topluyor. Civelek'in dizi dışındaki hayatını gören izleyiciler, şaşkınlık yaşıyor.

Şimdilerde oyunculuğu ile adından söz ettiren Feyza Civelek, sektöre ilk adımını Acemi Cadı dizisiyle attı. Ardından Kavak Yelleri dizisinde rol alan Civelek, asıl çıkışını Adını Feriha Koydum dizisiyle yaptı.

Güllerin Savaşı dizisiyle kendini iyice ortaya koyan Feyza Civelek, genç yeteneklerden biri oldu.

Yaşı ilerledikçe güzelleşen ve kilo vererek büyük bir değişim yaşayan Civelek, Kızılcık Şerbeti dizisindeki Nilay karakteriyle dikkat çekiyor.

Cesur pozları dikkat çekti

Dizide Mustafa'nın eşi, Pembe ve Abdullah'ın gelini, Doğa'nın eltisi olan Nilay karakteri, sinsi planları ve patavatsızlığıyla seyircileri ekrana kilitleyen Feyza Civelek, beğeni topluyor.

1995 doğumlu Feyza Civelek, rol gereği tesettüre girdi. Sosyal medyada izleyicilerin yakın merceğinde olan oyuncu, gerçek hayatıyla şaşırtıyor.

Dekolteli tercihleriyle cesur pozlar veren Civelek, güzelliğiyle ilgi çekti.

Civelek'i görenler beğenmeden geçemedi.