Kızılcık Şerbeti'nin Sönmez'i Aliye Uzunatağan'ın kızı Çocuklar Duymasın'ın yıldızı çıktı! Kızılcık Şerbeti dizisinde Sönmez karakterine hayat veren usta oyuncu Aliye Uzunatağan'ın kızı bir döneme damgasını vuran dizide oynamış. İşte Aliye Uzunatağan'ın kızı..

Show TV ekranlarında yayınlanan Kızılcık Şerbeti isimli dizide Sönmez karakterine hayat veren Aliye Uzunatağan'ın kızı eski oyuncu çıktı.

Aliye Uzunatağan'ın kızının efsane dizi Çocuklar Duymasın'da Duygu karakterine hayat veren Ayşecan Tatari olduğu ortaya çıktı.

Bir döneme damgasını vuran Çocuklar Duymasın isimli dizide canlandırdığı Duygu karakteri ile hafızalara kazınan oyuncu Ayşecan Tatari, Aliye Uzunatağan'ın kızı çıktı.

14 Mart 1989 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Ayşecan Tatari ilk oyunculuk deneyimini 2000 yılında ekranlara gelen Evdeki Yabancı dizisinde oynadığı Nazlı karakteri ile yaşadı.

Ardından 2002 yılında ekrana gelen Çocuklar Duymasın dizisinde 4 sezon Duygu karakterine hayat veren Ayşecan Tatari büyük bir üne kavuştu.

2017 yılında Edip Tepeli ile evlenen Ayşecan Tatari gözlerden uzak bir hayat yaşamayı tercih ediyor.

Bir kız çocuğu bulunan Ayşecan Tatari'nin usta oyuncunun kızı çıkması sosyal medyada geniş yankı buldu.