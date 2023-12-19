Kızılcık Şerbeti’nin gelecek bölümü sızdırıldı! Apo yeniden baba mı oluyor... Show TV’nin reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti’nin yeni bölümü sızdırıldı. Dizinin yeni bölümünde ameliyat olan Ömer’in durumu ve Apo-Alev aşkında yaşanacak yeni gelişmelere dair bilgiler sızdı. İşte yeni bölümde olacak sürprizler…

ensonhaber.com

Gazeteci ve müzisyen Sina Koloğlu, X hesabından yeni bölümü heyecanla beklenen fenomen dizi ‘Kızılcık Şerbeti’ne ait dikkat çekici paylaşımlar yaptı.

Son bölümde ameliyat olan Ömer’in durumu ve Apo-Alev aşkında yaşanacak yeni gelişmeler hakkındaki Koloğlu’nun paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

"Son bölüm #KızılcıkŞerbeti ‘magazin’ halini bir kenara bırakırsak, bazı ciddi sorular ile geldi karşımıza. Kadın - Erkek ilişkilerinde ve de evlilik müessesesinde ‘ideolojiler bir yana’ çatırtılar gözler önüne serildi. Muhafazakar kesimden ‘laik kesime’ düzenleri rahatsız eden ve fakat ‘duygularımız böyle’ naifliğinde yüzmeye çalışan bir bölümdü. Düzeni kabul edenlerin ‘bizim günahımız nedir?’ serzenişlerine bir yerde ‘düzen karşıtı’ Abdullah Bey ile Alev’in ‘karşı çıkışları’ vardı.

İşin magazin tarafında ‘Alev hamile’ söylentileri, kulağımıza geldi sosyal medyada. Sordum durumu ‘Yok, öyle bir şey olmayacak’ bilgisini aldım. Tabii soruların en can alıcı olanı ‘Peki bu ilişki devam edecek mi?’. Bugünden yarına kesilmez.

Ama kesin bilgi, devam etmeyeceği yönünde. Peki nasıl olacak? Onu da izleyerek göreceğiz.

Bu arada Ömer’in ameliyat başarılı geçecek. Bakalım Kıvılcım ile yollar nasıl kesişecek?"