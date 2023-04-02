Kızılcık Şerbeti'nin zalim İbrahim'i sosyal medyada karizma çıktı! "Nursema yeniden düşünür" Kızılcık Şerbeti dizisine İbrahim karakteriyle damga vuran oyuncu Berkay Akdemir'in sosyal medyadaki paylaşımları beğeni topladı.

Show TV'nin iddialı dizisi Kızılcık Şerbeti, her bölümüyle gündeme damga vuruyor.

Başrollerinde Evrim Alasya, Barış Kılıç, Müjde Uzman ve Sıla Türkoğlu'nun yer aldığı Kızılcık Şerbeti, iki uç noktadaki ailenin arasında kalan bir aşk hikayesini konu ediniyor.

Dizide Nursema'nın zorla evlendirildiği eşi İbrahim'in zorbalıkları izleyicilere sinir krizi geçirtiyor.

Karakteri ve tavırları ile kadınların hiç hoşlanmadığı İbrahim'e oyuncu Berkay Akdemir hayat veriyor.

Berkay Akdemir hakkında bilgileri araştıran izleyiciler, sosyal medya hesabına denk gelince bakakaldı.

İbrahim karizma çıktı

Daha önce Hakim ve Kuş Uçuşu dizilerinde rol alan Berkay Akdemir, asıl çıkışını Kızılcık Şerbeti ile yakaladı.

Instagram'ı aktif kullanan Akdemir, hayatından kareleri sık sık paylaşıyor.

Günlük hayatta oldukça karizmatik olan oyuncu, dizideki karakterinden çok başka bir profil ortaya koyuyor.