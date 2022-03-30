Petrol
109.87
2.01%
Euro
16.33
0.89%
Dolar
14.67
0.64%
Altın
905.75
0.71%
Borsa
2229
1.01%
Bitcoin
694.272
-1.54%
BTXN Coin
37.69
-5.72%
Bitexen
15ºC
İstanbul
Güneşli 15 C

    'Kızımı bilerek göstermiyor' demişti! Survivor Nagihan Karadere'nin eski eşi bakın kim çıktı

    Survivor'da kızını göremediği için gözyaşlarına boğulan Nagihan Karadere, "babası bilerek yapıyor" sözleriyle dikkat çekti. Survivor Nagihan'ın eski eşi ise izleyicilerin merak konusu oldu.
    • Haber Merkezi
    • 30.03.2022 - 12:53
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    'Kızımı bilerek göstermiyor' demişti! Survivor Nagihan Karadere'nin eski eşi bakın kim çıktı

    TV8 ekranlarının fenomen yarışması Survivor, All Star 2022 kadrosuyla devam ediyor.

    Survivor'da haftanın son dokunulmazlık oyunu ve iletişim ödülünü Ünlüler takımı kazandı.

    Uzun süre sonra kızının son halini görmeyi hayal eden Nagihan Karadere, kazandığı iletişim ödülünün mutluluğunu yaşayamadan hüsrana uğradı.

    Gelen mesajda kızının eski fotoğrafını gören ve bunun üzerine "babası bilerek göstermiyor" diye isyan eden Survivor Nagihan, geceye damga vurdu.

    Nagihan Karadere'nin gözyaşlarına boğulması üzerine izleyiciler eski eşini merak etti.

    Nagihan Karadere'nin eski eşi Uğur Gökçe kimdir, nereli ve ne iş yapıyor araştırılıyor.

    İşte Survivor Nagihan'ın eski kocası Uğur Gökçe hakkında bilgiler...

    NAGİHAN KARADERE'NİN ESKİ EŞİ

    Nagihan Karadere’nin ilk eşi ve çocuğunun babası Uğur Gökçe’dir.

    Çiftin Ece Arven Gökçe adından bir kızı var.

    Nagihan Karadere ve Uğur Gökçe 2017 yılında olaylı bir şekilde boşanmıştı.Çiftin boşanmalarına sebep olarak Uğur Gökçe'nin ortaya çıkan çıplak fotoğrafları gösterilmişti.

    Yarışmaya katıldığından beri kızı Arven'i göremeyen Nagihan, kızının son halini görmek isterken eski bir fotoğrafıyla karşılaştı. Bunun üzerine "kızımın anlık fotoğrafını istiyorum, babası bilerek yapıyor" diye isyan etti.

    Kızımı bilerek göstermiyor demişti! Survivor Nagihan Karadere nin eski eşi bakın kim çıktı #1

    Kızımı bilerek göstermiyor demişti! Survivor Nagihan Karadere nin eski eşi bakın kim çıktı #2

    Kızımı bilerek göstermiyor demişti! Survivor Nagihan Karadere nin eski eşi bakın kim çıktı #3


    İlginizi Çekebilir

    Bitcoin'den para kazanın
    Mtm

    Bitcoin'den para kazanın

    Padişah miğferleri sanat atölyelerine ilham kaynağı oldu
    Kültür Sanat

    Padişah miğferleri sanat atölyelerine ilham kaynağı oldu

    Muğla'da deniz suyu 50 metre çekildi
    İç Haber

    Muğla'da deniz suyu 50 metre çekildi

    Görüş Bildir