'Kızımı bilerek göstermiyor' demişti! Survivor Nagihan Karadere'nin eski eşi bakın kim çıktı

Survivor'da kızını göremediği için gözyaşlarına boğulan Nagihan Karadere, "babası bilerek yapıyor" sözleriyle dikkat çekti. Survivor Nagihan'ın eski eşi ise izleyicilerin merak konusu oldu.

TV8 ekranlarının fenomen yarışması Survivor, All Star 2022 kadrosuyla devam ediyor.

Survivor'da haftanın son dokunulmazlık oyunu ve iletişim ödülünü Ünlüler takımı kazandı.

Uzun süre sonra kızının son halini görmeyi hayal eden Nagihan Karadere, kazandığı iletişim ödülünün mutluluğunu yaşayamadan hüsrana uğradı.

Gelen mesajda kızının eski fotoğrafını gören ve bunun üzerine "babası bilerek göstermiyor" diye isyan eden Survivor Nagihan, geceye damga vurdu.

Nagihan Karadere'nin gözyaşlarına boğulması üzerine izleyiciler eski eşini merak etti.

Nagihan Karadere'nin eski eşi Uğur Gökçe kimdir, nereli ve ne iş yapıyor araştırılıyor.

İşte Survivor Nagihan'ın eski kocası Uğur Gökçe hakkında bilgiler...

NAGİHAN KARADERE'NİN ESKİ EŞİ

Nagihan Karadere’nin ilk eşi ve çocuğunun babası Uğur Gökçe’dir.

Çiftin Ece Arven Gökçe adından bir kızı var.

Nagihan Karadere ve Uğur Gökçe 2017 yılında olaylı bir şekilde boşanmıştı.Çiftin boşanmalarına sebep olarak Uğur Gökçe'nin ortaya çıkan çıplak fotoğrafları gösterilmişti.

Yarışmaya katıldığından beri kızı Arven'i göremeyen Nagihan, kızının son halini görmek isterken eski bir fotoğrafıyla karşılaştı. Bunun üzerine "kızımın anlık fotoğrafını istiyorum, babası bilerek yapıyor" diye isyan etti.