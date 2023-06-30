Kobra Murat kaç kurban kestiğini açıkladı! Kobra Murat lakaplı Murat Divandiler, kestiği kurban sayısı ile şoke etti.

Küçük yaştan itibaren birçok zorlukla mücadele eden Kobra Murat, şimdilerde lüks içinde yaşıyor.

Roman hayatını şarkılarına yansıtan Kobra Murat, kıyafetleri ve tarzı ile de adından sıkça söz ettiriyor.

Mal varlığıyla dikkat çeken Murat, "18 kilo altınım var" demişti.

Kobra Murat'ın kurban sayısı, duyanları şaşırttı.

9 kurban adadı

Kobra Murat Söylemezsem Olmaz'da "Kaç kurban kestin?" sorusuna "9 tane, çocuklarıma birer tane kalanı da Allah rızası için dağıtıyorum. Çocuklarıma kestiklerimi de eve sokmam hepsi dağıtılır" yanıtını verdi.