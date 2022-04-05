Kobra Murat'ın eşiyle olan gençlik karelerini görenler gözlerine inanamadı! Değişimi 'Yok artık' dedirtiyor...

Sosyal medyada geniş bir hayran bulunan 'Kobra Murat' lakaplı Murat Divandiler'in eşiyle olan gençlik fotoğrafları gündem oldu. Aslan yelesi peruk takan Kobra Murat'ın değişimi, hayranlarını şaşırttı.

''Kobra Murat'' lakaplı şarkıcı Murat Divandiler, farklı tarzı ve kendine has eğlenceli kişiliği ile adından söz ettimeye devam ediyor.

Romanların prensi olarak anılan Kobra Murat'ın, sosyal medyada epey bir hayran kitlesi bulunuyor.

İstanbul Balat'ta yaşayan Kobra Murat, sık sık katıldığı televizyon programlarıyla dikkatleri üzerine çekiyor.

PERUĞUNU ÇIKARTMIŞTI

Geçtiğimiz yıllarda katıldığı bir programda, eşi Emine'ye yazdığı şiiri okuyan Kobra Murat, bir anda kafasındaki aslan yelesi peruğunu çıkarınca sosyal medyanın diline düşmüştü.

Doğal haliyle kalan Kobra Murat, peruğu çıkardıktan sonra ise oynamaya devam etmişti.

SERVETİ ŞAŞIRTMIŞTI

Geçtiğimiz aylarda Armağan Çağlayan'a özel açıklamalarda bulunan Kobra Murat, servetiyle de şaşırtmıştı.

Kobra Murat, açıklamasında ''Emekliliğim yok, evlerim var. Kira gelirim var, onlar da çocuklarımın. İki tane daha evim, iki dükkanım var. Yaşlanırsam ben yine çorbayı kazanırım. Ben işten gocunmam ya da dükkanımda kostüm dikerim. Bulurum yani parayı...'' ifadelerini yer vermişti.

Gecekonduda doğduğunu söyleyen Kobra Murat, ''En büyük zenginliği, mutluluğu yaşadım. Şimdi her şeyimiz var.'' açıklamasıyla uzun süre gündemi meşgul etmişti.

Ünlü şarkıcı, şimdi de eşiyle çekildiği gençlik fotoğraflarıyla gündeme geldi.

''BU KOBRA MURAT OLAMAZ''

3 çocuk babası olan Kobra Murat'ın gençlik yıllarında çekilen fotoğrafları görenleri şaşkına çevirdi.

Eşi ile yıllar önce çekildiği kareleri ortaya çıkan Kobra Murat'ın değişimi, ağızları açık bıraktı.

Sosyal medya kullanıcıları, ''Bu Kobra Murat olmaz'', ''İnanmıyorum kesinlikle bu Kobra değil'' gibi yorumlarda bulundu.