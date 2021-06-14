Kocan Kadar Konuş: Diriliş konusu nedir? Kocan Kadar Konuş: Diriliş oyuncuları..

Kocan Kadar Konuş: Diriliş konusu nedir? Kocan Kadar Konuş: Diriliş oyuncuları..

Başrolünde Ezgi Mola ve Murat Yıldırımlar'ın yer aldığı Kocan Kadar Konuş: Diriliş filmi, bu akşam Star TV ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. İşte Kocan Kadar Konuş: Diriliş konusu ve oyuncuları..

2016 yılında gösterime giren Kocan Kadar Konuş: Diriliş filmi, bu akşam saat 20.00'de Star TV ekranlarında yerli film severlerle buluşuyor.

Yönetmen koltuğunda Kıvanç Baruönü'nün oturduğu, senaryosunu ise yine Kıvanç Baruönü ile birlikte Şebnem Burcuoğlu'nun kaleme aldığı Kocan Kadar Konuş: Diriliş, genç kızlar üzerindeki toplum baskısını ve "evde kalmış kız" ifadesini eleştirel bir dille ele alıyor.

Şebnem Burcuoğlu'nun aynı isimli romanından filme uyarlanan Kocan Kadar Konuş: Diriliş filmi konusu ve oyuncuları izleyiciler tarafından merak ediliyor.

Peki Kocan Kadar Konuş: Diriliş filmi konusu nedir? İşte Kocan Kadar Konuş: Diriliş filmi konusu ve oyuncu kadrosu...

KOCAN KADAR KONUŞ: DİRİLİŞ KONUSU

Efsun 30 yaşında, karşı cinsle pek bir iletişimi olmayan ancak gerçek aşkı arayan genç bir kadındır. Ailesindeki tüm kadınlar onu ilişki konusunda eğitmeye and içmiştir. Çevresindekilerden erkeklerin zaaflarını öğrenen Efsun, tam da bu sırada yıllardır unutamadığı eski aşkı Sinan ile karşılaşır.

Ezber bozarak lise aşkı Sinan'a evlenme teklifi eden Efsun için yeni hayatı başlamak üzeredir. Ancak ikilinin ilişkisine aileler beklediklerinden daha çok müdahale edecektir.

KOCAN KADAR KONUŞ: DİRİLİŞ OYUNCULARI