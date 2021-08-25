Kocan Kadar Konuş filmi nerede çekildi? Kocan Kadar Konuş filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?

Kocan Kadar Konuş filmi nerede çekildi? Kocan Kadar Konuş filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?

2015 yılında vizyona giren romantik komedi türündeki Kocan Kadar Konuş filmi, bu akşam televizyon ekranlarına geliyor. Peki Kocan Kadar Konuş nerede çekildi? Kocan Kadar Konuş konusu ve oyuncuları..

Yönetmen koltuğunda Kıvanç Baruönü'nün oturduğu, senaryosunu ise Kıvanç Baruönü ile Şebnem Burcuoğlu'nun kaleme aldığı Kocan Kadar Konuş filmi, bu akşam saat 20.00'de Star TV ekranlarında film severlerle buluşuyor.

Başrollerinde Ezgi Mola, Murat Yıldırım, Nevra Serezli gibi başarılı oyuncuların yer aldığı Kocan Kadar Konuş filmi çekildiği yerler, konusu ve oyuncuları ile dikkat çekiyor.

Efsun karakterinin başından geçen olayları anlatan film, vizyondaki süresince oldukça beğenilmiş ve takip edilmişti.

Komedi türünü sevenlerin ilgisini çeken yapımın konusu, oyuncu kadrosu ve çekildiği yer bilgisi merak ediliyor. Peki Kocan Kadar Konuş filmi nerede çekildi? Kocan Kadar Konuş filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? işte detaylar...

KOCAN KADAR KONUŞ FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Ezgi Mola ile Murat Yıldırım'ı buluşturan komedi filmi, Bolu'nun Göynük ilçesi ve Sakarya'nın Taraklı ilçesinde çekildi.

KOCAN KADAR KONUŞ FİLMİ KONUSU

Efsun üzerinden, bu coğrafyada yaşayan kadınların, daha küçük yaşlarda koca bulmaya programlandıklarını ileri süren yapım 30 yaşına gelmiş olan Efsun'un hayatının kalan kısmını birlikte geçirmeyi hedeflediği gerçek aşkı, sevgiyi, dürüstlüğü arayışını anlatırken, akranı olan kadınlar gibi erkekleri yönlendiremeyen genç kadının imdadına, "kadınlığın kitabını yazmış" İzmirli ailesi yetişir.

Kendisini güvenilir Türk kadınlarına emanet eden Efsun erkeklerin tüm zaaflarını öğrendikten sonra ise karşısına yıllardır unutamadığı lise aşkı Sinan çıkar!

Çevresindeki her kadın hızla evlilik hazırlığına girişip gelinlik giyme hayalleri kurarken; hayatına girmesini istediği doğru adamı bir türlü bulamayan bir kadının, Efsun'un hikayesini anlatıyor!

KOCAN KADAR KONUŞ FİLMİ OYUNCULARI