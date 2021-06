Kod Adı: Angel filmi konusu nedir? Kod Adı: Angel konusu ve oyuncuları

2019 yılı aksiyon türündeki Kod Adı: Angel filmi, bu akşam Kanal D ekranlarında film severlerle buluşacak. Peki Kod Adı: Angel filmi konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var?

Olympus Has Fallen ve London Has Fallen'ın ardından Has Fallen film serisinin üçüncü filmi olan Kod Adı: Angel, bu akşam saat 20.00'de Kanal D ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor.

Yönetmen koltuğunda Ric Roman Waugh’un oturduğu, başrollerinde Morgan Freeman ile Gerard Butler'in yer aldığı Kod Adı Angel filmi, düzenlenen bir suikastın sorumlusu olarak görülen bir adamın kendisini aklamak için verdiği mücadeleyi konu ediyor.

Filmi yayın akışında görenler, Kod Adı: Angel filmi konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var? sorusuna yanıt arıyor. İşte Kod Adı: Angel filmi konusu ve oyuncuları...

KOD ADI: ANGEL FİLMİ KONUSU

Kod Adı Angel, düzenlenen bir suikastın sorumlusu olarak görülen bir adamın kendisini aklamak için verdiği mücadeleyi konu ediyor. Gizli servis üyesi Mike Banning, Başkan Allan Trumball'un korumalığını yapmakla görevlidir.

Başkan Trumball'un hayatını tehdit eden bir Hava Kuvvetleri saldırısının yaşanması, Banning'in hayatının değişmesine neden olur. Banning, Hava Kuvvetleri'nin yaptığı uçuşun ortasında terörist saldırıların hedefi haline gelir. Yaşanan saldırının ardından ise karalama kampanyasının hedefinde Mike Banning vardır.

Başkana düzenlenen suikastın sorumlusu olarak gösterilen Banning, gerçekleri ortaya çıkarmaya kararlıdır. Ancak bunu yapması pek de kolay değildir. Banning, bir yandan saldırının ardındaki isimleri ortaya çıkarmaya çalışırken bir yandan da kendi ajansından ve FBI'dan kaçmak zorunda kalır.

KOD ADI: ANGEL FİLMİ OYUNCULARI