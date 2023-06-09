Kolpaçino Bomba filminin çekim mekanı ifşa oldu! Bakın o sahneler nerede çekilmiş… Şafak Sezer'in sevilen filmlerinden biri olan Kolpaçino Bomba bu akşam izleyici ile buluşacak. Filmde geçen yerler merak konusu olurken çekim mekanı ifşa oldu. Kolpaçino Bomba'nın o sahneleri bakın aslında nerede çekilmiş...

2011 yapımı komedi türündeki Kolpaçino film serisinin ikincisi olan Kolpaçino Bomba bu akşam Kanal D ekranlarında izleyici ile buluşacak. Filmin başrolünde yer alan ünlü oyuncu Şafak Sezer, filmin hem yönetmenliğini hem de senaristliğini üstlendi. Oyuncu kadrosunda Şafak Sezer, Ali Çatalbaş, Aydemir Akbaş, Serkan Şengül gibi başarılı isimlerin yer aldığı film bu akşam herkesi kahkahaya boğacak. Şantaj kasediyle tehdit edilen zengin bir aile çocuğunun başına gelenleri konu alan Kolpaçino Bomba o dönemlerde gişe rekorları kırmıştı. Bu akşam ekranlarda yer alacağını öğrenen izleyiciler filmin çekim mekanlarını merak ediyor. Bakın o sahneler nerede çekilmiş… Kolpaçino Bomba nerede çekildi? Kolpaçino Bomba filmi İstanbul’un Üsküdar ilçesinde çekildi. Filmin çekimlerinin bir bölümü Üsküdar Çengelköy’de bulunan malikanede yapıldı. Ayrıca çekimlerin bazı bölümleri için İstanbul’un farklı ilçeleri ve mekanlarında setler kuruldu.