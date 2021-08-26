Kolundan hiç çıkarmıyordu, nedeni belli oldu! İdo Tatlıses'in saati meğer Süleyman Demirel'in...

Kolundan hiç çıkarmıyordu, nedeni belli oldu! İdo Tatlıses'in saati meğer Süleyman Demirel'in...

İbrahim Tatlıses'in müzisyen oğlu İdo Tatlıses'in kolundaki saati neden hiç çıkarmadığı merak ediliyordu. Tatlıses'in kolundaki gizemli saatin eski Cumhurbaşkanı'ndan hatıra olduğu ortaya çıktı.

İbrahim Tatlıses'in kendisi gibi müzisyen oğlu İdo Tatlıses, sevgilisi Yasemin Şefkatli ile nikah masasına oturmak için gün sayıyor.

1 Ekim'de nikah yapacak olan İdo Tatlıses, müzikseverlerle buluşturduğu yeni albümüyle büyük başarı yakaladı.

''VARSA BİR BENZERİ GÖSTERİN''

İdo Tatlıses, geçtiğimiz günlerde Instagram hesabı üzerinden kolundan hiç çıkarmadığı saatin fotoğrafını paylaşarak, "Varsa bir benzeri gösterin bakayım." notunu düştü.

İdo'nun kolundan çıkarmadığı bu saatin hikayesi, genç şarkıcının bu paylaşımından sonra daha da merak konusu oldu.

SAATİ SÜLEYMAN DEMİREL HEDİYE ETTİ

Takvim'den Deniz Bayar'ın özel haberine göre, İdo'nun kolundaki Longines marka saat, 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'den hatıra.

Eski Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, söz konusu saati, 1993 yılında İbrahim Tatlıses'e, "Bu saati büyüyünce oğluna tak." diye hediye etti. İbrahim Tatlıses'in de sözünü tutarak saati İdo'ya verdiği öğrenildi.