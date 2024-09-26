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Kör Nokta'nın Aslım'ı Rabia Soytürk'ü gören bir daha baktı!

Kör Nokta'nın Aslım'ı Rabia Soytürk'ü gören bir daha baktı! Yeni başrolü ile beğeni toplayan oyuncu Rabia Öztürk, Instagram'daki cesur pozlarıyla dikkat çekti.