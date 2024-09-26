Kör Nokta'nın Aslım'ı Rabia Soytürk'ü gören bir daha baktı!

Yağmur Dinç
ATV'de yayın hayatına başlayan Osman Sınav imzalı "Kör Nokta" dizisi, izleyicinin ilgisini çekti.
"Aslım ve Gece" adındaki iki genç kızın hikâyesini merkezine alarak, büyük bir trafik kazasının ardından yaşanan aşk, ihanet ve entrika olaylarını konu alan dizi beğenildi.
Kör Nokta'nın başrol karakteri Aslım'ı oynayan Rabia Soytürk, merak konusu olan isimlerden oldu.
RABİA SOYTÜRK'ÜN CESUR ANLARI
Rabia Soytürk'ün oyunculuğu kadar güzelliğinden de etkilenenler, sosyal medya hesabına bakakaldı.
Ünlü oyuncu Rabia Öztürk, Instagram'ı aktif ve cesurca kullanıyor.
Şimdilerde evlilik arifesinde olan Öztürk, adeta fiziğini konuşturuyor.
İşte paylaşımlarından bazıları...