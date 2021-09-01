Koray Avcı konsere geç kaldı, imdadına zabıta yetişti! O anları sosyal medya hesabından paylaştı

Kocaeli'de 30 Ağustos Zafer Bayramı programında sahne alan ünlü şarkıcı Koray Avcı'yı, geç kaldığı konsere, motosikletli zabıta yetiştirdi. Avcı, o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı konserinde sahne alan şarkıcı Koray Avcı, konsere geç kaldı.

Avcı'nın imdadına ise motosikletli bir zabıta memurunun yetiştiği ortaya çıktı. Konsere geç kalmamak için zabıta memurunun motosikletine binen Avcı, o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

"HADİ KONSERE"

Motor üzerindeki eğlenceli hallerini sosyal medya hesabından paylaşan Avcı, vatandaşlara ''Hadi konsere'' diyerek seslendi.

"DÜN DE BÖYLE GİTTİK KONSERE"

Yoldan geçen vatandaşlara ''Hadi konser yok mu konser?'' diye seslenen Koray Avcı, ''Dün de konsere böyle gittik artık motorla gitmeye karar verdim. Arabayla 40 dakika gösteriyor. Şimdi ben 40 dakika nerede oturayım? Ben zaten kafayı yiyorum sahneye çıkayım diye!'' dedi.

HANDE YENER DE AYNI YÖNTEMİ DENEDİ

Geçtiğimiz günlerde konser için İzmir'e giden şarkıcı Hande Yener, aşırı trafiği görünce otostop çekmeye karar verdi. Aracından inen Hande Yener, bir gencin motosikletine bindi.

Yener'in görüntüde, ''İnanılmaz bir trafik var. Resmen otostop çektim, motorla kendimi bıraktırıyorum. Sağ olsun. Erdal çok tatlı, şok geçirdi beni görünce. Ama şu an çok eğleniyoruz.'' dediği duyuldu.