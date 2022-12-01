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    'Koreli Ayla' büyüdü, genç kız oldu! Son halini tanıyabilecek misiniz...

    Güney Kore-Türk yapımı "Ayla" filminin yıldızı Kim Seol'un son hali ortaya çıktı.
    • Haber Merkezi
    • 01.12.2022 - 11:30
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    'Koreli Ayla' büyüdü, genç kız oldu! Son halini tanıyabilecek misiniz...

    Kore Savaşı'nda Astsubay Süleyman Dilbirliği'nin başından geçen olaylardan esinlenilerek beyaz perdeye aktarılan "Ayla" filmi, milyonarı ağlattı.

    Yapımcılığını Dijital Sanatlar’ın üstlendiği, Can Ulkay’ın yönettiği, Türkçe, İngilizce ve Korece olmak üzere 3 dilde çekilen Ayla filmi, 21 Haziran 2017’de vizyona girmişti.

    Filmin büyük takdir ve beğeni toplayan minik yıldızı Kim Seol ise Ayla'ya hayat verdi.

    Koreli Ayla büyüdü, genç kız oldu! Son halini tanıyabilecek misiniz... #1

    Minik Ayla'nın son hali

    Koreli Ayla'ya hayat veren Kim Seol büyüdü. 2011 doğumlu oyuncu 2022 yılı itibariyle 11 yaşında.

    Seol Kore'de oldukça ilgi gören, popüler bir çocuk oyuncu oldu.

    Kim Seol film galasında verdiği bir ropörtajda, "Dünyadaki bütün tankları kimsenin görmediği bir yere saklamak istiyorum ki savaşlar çıkmasın." ifadelerini kullanmıştı.

    Koreli Ayla büyüdü, genç kız oldu! Son halini tanıyabilecek misiniz... #2

    İşte Ayla filminin minik kahramanı Kim Seol'un son hali..

    Koreli Ayla büyüdü, genç kız oldu! Son halini tanıyabilecek misiniz... #3

    Koreli Ayla büyüdü, genç kız oldu! Son halini tanıyabilecek misiniz... #4

    Koreli Ayla büyüdü, genç kız oldu! Son halini tanıyabilecek misiniz... #5

    Koreli Ayla büyüdü, genç kız oldu! Son halini tanıyabilecek misiniz... #6

     


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