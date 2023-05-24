Korkusuz Korkak'ın güzeller güzeli hemşiresiydi! İşte Ayşin Atav'ın inanılmaz değişimi Türk sinema tarihinin efsane filmlerinden biri olan Korkusuz Korkak, bu akşam ekranlarda yer alacak. Filmde Kemal Sunal'ın rol arkadaşı olan, Hemşire Sevil'i canlandıran Ayşin Atav, son haliyle ağızları açık bıraktı.

Yeşilçam'ın efsane filmleri günümüzde aynı ilgiyle izlenmeye devam ediyor. Sık sık televizyon ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor.

Yıllar su gibi akıp geçerken Türk sinema tarihine adını altın harflerle yazdıran usta oyuncular değişimleriyle gündeme geliyor.

Yeşilçam'ın unutulmayan filmlerinden biri olan Korkusuz Korkak bu akşam Show TV ekranlarında izleyici ile buluşacak.

Başrollerinde Kemal Sunal, Aynur Akkum, Rıza Pekkutsal gibi başarılı oyuncuların yer aldığı filmde Hemşire Sevil karakterine hayat veren Ayşin Atav da merak edilen isimler arasında yer alıyor.

Şimdilerde 75 yaşında olan usta oyuncunun yıllar içindeki değişimi görenleri şaşkına çevirdi. İşte ünlü oyuncunun son hali...

Son hali ağızları açık bıraktı

Kemal Sunal ile başrolü paylaşan usta oyuncu Ayşin Atav uzun zamandır ekranlardan uzak bir hayat sürdürüyor.

Birçok Yeşilçam oyuncusuna olduğu gibi Ayşin Atav'a da yıllar pek acımamış. Yıllar sonra ortaya çıkan usta oyuncuyu gören şaşıp kalıyor.

Oyuncu ve seslendirme sanatçısı olan Ayşin Atav, 2 Nisan 1948 tarihinde Ankara’da dünyaya geldi. Oyunculuk mesleğinin ilk yarısında Şehir Tiyatroları kadrosuna girdi. Sinema, dizi, filmlerde rol aldı ve sunuculuk yaptı.

Ayşin Atav, 500'e yakın filmde karakter seslendirme, 20'den fazla filmde seslendirme yönetmenliği yaptı.

Usta oyuncu, Korkusuz Korkak, Gol Kralı, Gelinlik Kızlar, Yadeller gibi birçok filmde rol aldı. Oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çeken isimlerden biriydi.