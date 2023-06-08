Korkusuz Korkak'ın sekreteriydi! O ismin kızı Çılgın Bediş'in yıldızı çıktı... Gören inanamadı Yedi Bela Hüsnü, Korkusuz Korkak, Severek Ayrılalım, Damga ve Çarıklı Milyoner gibi birçok filmde oynayan Belkıs Dilligil'in kızı da herkesin tanıdığı ünlü bir oyuncu çıktı.

Bugüne kadar sayısız Yeşilçam filminde oynayan Belkıs Dilligil, Kemal Sunal filmleri sayesinde tanındı. Yıllarca birçok filmde boy gösterdikten sonra Yeşilçam'ın hatırı sayılı oyuncuları arasında giren Belkıs Dilligil'in kızı ise ünlü bir isim çıktı. Çılgın Bediş dizisinden tanıdığımız Çiçek Dilligil, Belkıs Dilligil'in kızı. 5 Haziran 1969 tarihinde Ankara'da dünyaya gelen Çiçek Dillgil, Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'ndan mezun oldu. Bugüne kadar sayısız projede yer alan Çiçek Dilligil son olarak, 2022 yılında ekrana çıktı. Bir yandan da eğitmenlik yapan ünlü isim, 10 Mayıs 1995 tarihinde Boğaziçi Köprüsü'nde annesiyle beraber kaza geçirdi. , Kazada Belkıs Dilligil ağır yaralandı. 4 gün boyunca yoğun bakımda tutulan sanatçı 14 Mayıs 1995 tarihinde 66 yaşında hayatını kaybetti. Cenazesi Karacaahmet Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedildi.