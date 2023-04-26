Koronavirüs testi yaptıran adamın yaptığı hareket şoke etti! Sağlık çalışanı neye uğradığını şaşırdı Koronavirüs testi yapılan bir kişi, yaptığı taklitlerle sağlık çalışanını şaşırttı. Testin yapıldığı sırada yüzünü şekilden şekile sokan ve sağlık çalışanını da şoke eden şahsın o anları, sosyal medya üzerinden izlenme rekoru kırdı.

2020 yılında hayatımıza giren ve kabusa dönen koronavirüs ile ilgili bir video düştü sosyal medyaya. Bu video görenleri şaşırttı. Koronavirüs testi yaptıran bir şahıs, yerinde rahat durmadı. Test yapıldığı sırada şekilden şekilde giren şahsın o anları kaydedildi ve sosyal medyaya servis edildi. Yüzünü şekilden şekile soktu Koronavirüs testi yaptran bir adam, yaptığı hareketle sağlık çalışanını şaşırttı. Yüzünü değişik bir şekle sokan adam, o anları sosyal medyada paylaştı. Yüzünü soktuğu şekille ünlenen adam, 16 milyon takipöiye ulaştı. Görüntüler kısa sürede 28 milyondan fazla izlendi.