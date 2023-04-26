Koronavirüs testi yaptıran adamın yaptığı hareket şoke etti! Sağlık çalışanı neye uğradığını şaşırdı

2020 yılında hayatımıza giren ve kabusa dönen koronavirüs ile ilgili bir video düştü sosyal medyaya.

Bu video görenleri şaşırttı. Koronavirüs testi yaptıran bir şahıs, yerinde rahat durmadı.

Test yapıldığı sırada şekilden şekilde giren şahsın o anları kaydedildi ve sosyal medyaya servis edildi.

Yüzünü şekilden şekile soktu

Koronavirüs testi yaptran bir adam, yaptığı hareketle çalışanını şaşırttı. Yüzünü değişik bir şekle sokan adam, o anları sosyal medyada paylaştı.

Yüzünü soktuğu şekille ünlenen adam, 16 milyon takipöiye ulaştı. Görüntüler kısa sürede 28 milyondan fazla izlendi.